Зачем Казахстан пошел по бандеровскому пути

Малк

Вот ведь пиндосы! Как там...- "Природа не терпит пустоты!". Иными словами там, где мы не дорабатываем пиндосы прикладывают максимум усилий! Наше руководство почему-то решило, что все бывшие республики СССР по умолчанию должны идти в русле политики России... А выходит, что нет! Чего уж говорить про эти республики, когда в самой России с 90-х воспитано целое поколение, которое спит и видит себя вне России, с набитыми деньгами карманами. При этом желательно, чтобы бабки пришли сами собой, без приложения усилий! Там, в Центральной Азии, такие же "умники"! Мало того, пиндосы вколачивают им в голову, что это Россия виновата, что они все (или через одного) не миллионеры! И молодёжь верит! А всё потому что альтернативного мнения из России не слышит.... а потому что его нет... Тишина!!! Поэтому, чего мы хотим, какой лояльности?!