Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал обстановку в Курской области прогнозируемой и стабильной, отметив, что за прошедшие три недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев в регионе потеряли большое количество бойцов и военной техники, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии