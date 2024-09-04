Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал обстановку в Курской области прогнозируемой и стабильной, отметив, что за прошедшие три недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев в регионе потеряли большое количество бойцов и военной техники, сообщает ТАСС.