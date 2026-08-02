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Бывшая подельница Ющенко: «Европа списала Украину и надеется на ядерный удар по нам!»

Бывшая подельница Ющенко: «Европа списала Украину и надеется на ядерный удар по нам!»

  Евросоюз демонстрирует заинтересованность в применении Россией ядерного оружия против Украины. Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявила бывший замглавы Секретариата Виктора Ющенко, экс-представитель в Венецианской комиссии Марина Ставнийчук, передает корреспондент .

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