«Я жгу Париж»: 17 октября французы хотят спалить Елисейский дворец Макрон теряет власть под песню школьников на мотив русской «Катюши» Сергей Аксёнов На фото: протест во Франции (Фото: AP/TASS) Протесты рассерженной молодёжи во Франции в предстоящие выходные могут выйти на новый уровень.