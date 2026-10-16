«Я жгу Париж»: 17 октября французы хотят спалить Елисейский дворец Макрон теряет власть под песню школьников на мотив русской «Катюши» Сергей Аксёнов На фото: протест во Франции (Фото: AP/TASS) Протесты рассерженной молодёжи во Франции в предстоящие выходные могут выйти на новый уровень.
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Как говорил Мао (или кто?): "После великого беспорядка приходит великий порядок". Подавят, установят военно-полицейский режим, учредят ТЦК и займутся войной плотно.
у нас то же самое в образовании
Странно...но автор как-то не ощутил разницу промеж количества пострадавших полицейских и французской быдлоты...
Чем больше смуты у наших врагов, тем лучше для России! Так что 'Жги и круши' молодежь французская...
Французы в своем репертуаре. Кто забыл, почитайте историю французских революций, (ничего конструктивного они в жизнь общества не принесли - голод, разруха, кровь - в течение десятилетий). Ненормальные.
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ВАРВАРЫ и ДЕбИЛЫ! гадить в своем Государстве могут только Сумащедшие1 У нас таких тоже до фига!
Сумащедшие
народу надоели гомосеки у власти,в политике,культуре и образовании...Молодцы,демонстранты!....Боширов постарался,небось...