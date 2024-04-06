PLOS ONE: люди с развитой интуицией склонны пружинить при беге

Специалисты по биомеханике человека из швейцарской исследовательской организации Volodalen SportLab обнаружили, что разные стили бега (плавный, легкий, пружнистый и другие) могут быть связаны с особенностями личности человека.
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