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Джигурда прокомментировал «полуголое» видео со стянутыми с Волочковой штанами

Джигурда прокомментировал «полуголое» видео со стянутыми с Волочковой штанами

Российский актер Никита Джигурда прокомментировал скандальное видео, на котором он непристойно танцует с балериной Анастасией Волочковой, стягивая с нее штаны и утыкаясь лицом в бикини.

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Комментарии
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Валерий Вавилов
Как на вкус Никитос?- спросила заслуженная шпагатница России. Да такая же как и уй- ничем не отличается. Никитосу можно верить- он в этих делах профи.
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1 д.
Эмма Кабакова
Я не понимаю, зачем орать на всю Россию о своих увлечениях, кому это интересно? Нужна публика? Старые пердуны
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1 д.
Роман Романов
Ой, подумаешь пилотку примерил...другие вон чего и то ничего, а ту чего??? 😉🤣🤣🤣
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18 час.

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