Джигурда прокомментировал «полуголое» видео со стянутыми с Волочковой штанами

Валерий Вавилов Как на вкус Никитос?- спросила заслуженная шпагатница России. Да такая же как и уй- ничем не отличается. Никитосу можно верить- он в этих делах профи.

Эмма Кабакова Я не понимаю, зачем орать на всю Россию о своих увлечениях, кому это интересно? Нужна публика? Старые пердуны