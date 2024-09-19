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Новости экономики России

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Экспирация срочных валютных контрактов приведет к волатильности рубля

Российский рынок акций вчера закономерно отступил от сопротивления 2780 пунктов – после трехдневного предыдущего уверенного роста в условиях технической перекупленности и отсутствия фундаментальных поводов, пройти преграду сходу было невероятно трудно.

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