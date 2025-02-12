Тренер Семин заявил, что "Спартак" всегда должен бороться за чемпионство

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин в разговоре с odds.ru заявил, что столичный "Спартак", который за €18,7 млн усилился нападающим сборной Тринидада и Тобаго Ливаем Гарсией, всегда должен бороться за чемпионство.
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