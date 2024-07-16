"Иуда!" Поплавская о кадрах с Галкиным-тамадой на украинской свадьбе

В Сети расходятся кадры украинской свадьбы на итальянском озере Комо. В видео мелькает некогда успешный и востребованный телеведущий и артист Максим Галкин, который теперь в роли тамады развлекает украинцев.
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