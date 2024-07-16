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"Иуда!" Поплавская о кадрах с Галкиным-тамадой на украинской свадьбе

"Иуда!" Поплавская о кадрах с Галкиным-тамадой на украинской свадьбе

В Сети расходятся кадры украинской свадьбы на итальянском озере Комо. В видео мелькает некогда успешный и востребованный телеведущий и артист Максим Галкин, который теперь в роли тамады развлекает украинцев.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Обычный халдей! Любой каприз за ваши гроши!
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5 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
PS Интересно, а сидел он за столом для обслуги?
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5 час.
Jolie
галкин уже  укро- пiвень какой же он мерзкий!
Ответить
1 час.

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