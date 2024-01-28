Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил о готовности российской стороны быть гарантом приднестровского урегулирования.
МИД: Россия готова быть гарантом приднестровского урегулирования
Комментарии
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лл
лина любимцева
То есть, Россия хочет СДАТЬ Приднестровье?... Все... как всегда... ПОКА ПО СОПАТКЕ НЕ ВРЕЖУТ, тогда только шевелимся?!! Это будет так же, как с Донбассом. Задолбал уже этот ХВОСТ В ЗАДНИЦЕ!! Зла не хватает... БРАТЬ НУЖНО ОДЕССУ и Одесскую область. А там и с Приднестровьем утихнет... И сдавать никого не придется. Не нужно становиться предателями!!!!
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