МИД: Россия готова быть гарантом приднестровского урегулирования

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лина любимцева

То есть, Россия хочет СДАТЬ Приднестровье?... Все... как всегда... ПОКА ПО СОПАТКЕ НЕ ВРЕЖУТ, тогда только шевелимся?!! Это будет так же, как с Донбассом. Задолбал уже этот ХВОСТ В ЗАДНИЦЕ!! Зла не хватает... БРАТЬ НУЖНО ОДЕССУ и Одесскую область. А там и с Приднестровьем утихнет... И сдавать никого не придется. Не нужно становиться предателями!!!!