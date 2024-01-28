RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • svet alex
    Молодцы, ребята! Будьте здоровы, берегите себя, возвращайтесь домой живыми и здоровыми!Спаси и сохрани вас, Господи!«Всю ночь включал...
  • лина любимцева
    То есть, Россия хочет СДАТЬ Приднестровье?... Все... как всегда... ПОКА ПО СОПАТКЕ НЕ ВРЕЖУТ, тогда только шевелимся?...МИД: Россия готов...
  • Валентин Воробьев
    Пропусти америкосов в Черное море, они и Турецкий поток взорвут непременно.В Анкаре заявили ...

МИД: Россия готова быть гарантом приднестровского урегулирования

МИД: Россия готова быть гарантом приднестровского урегулирования

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил о готовности российской стороны быть гарантом приднестровского урегулирования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
То есть, Россия хочет СДАТЬ Приднестровье?... Все... как всегда... ПОКА ПО СОПАТКЕ НЕ ВРЕЖУТ, тогда только шевелимся?!! Это будет так же, как с Донбассом. Задолбал уже этот ХВОСТ В ЗАДНИЦЕ!! Зла не хватает... БРАТЬ НУЖНО ОДЕССУ и Одесскую область. А там и с Приднестровьем утихнет... И сдавать никого не придется. Не нужно становиться предателями!!!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх