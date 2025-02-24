23 февраля активисты Галушкинской группы"Узелки Победы для СВОих" отметили ударным трудом! Наши плетуньи изготовили очередную 42-ю размером 6*5 маскировочную сеть для Защитников Отечества.
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23 февраля активисты Галушкинской группы"Узелки Победы для СВОих" отметили ударным трудом! Наши плетуньи изготовили очередную 42-ю размером 6*5 маскировочную сеть для Защитников Отечества.