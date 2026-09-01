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Мировое обозрение

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МИД России анонсировал «сенсационное расследование» о преступлениях киевского режима

МИД России анонсировал «сенсационное расследование» о преступлениях киевского режима

МИД России готовит сенсационное расследование о преступлениях киевского режима, которое будет представлено на четвертом Международном форуме «Диалог о фейках» в Москве 22 сентября.

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