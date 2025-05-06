Рискует потерять любимую: Брэду Питту пора сделать предложение Инес де Рамон

Развод с Джоли серьезно травмировал актера. Брэд Питт с Инес де Рамон LEGION-MEDIAБрэд Питт,который встречается с Инес де Рамон около трех лет, никак не решится перевести отношения со своей подругой на новый уровень.
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