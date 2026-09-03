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Газета.ру

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Лавров: Трамп вздрогнул, узнав о гонениях на православие на Украине

Лавров: Трамп вздрогнул, узнав о гонениях на православие на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в рамках лектория общества «Знание» поделился деталями встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся 15 августа 2025 года на Аляске.

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