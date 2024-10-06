Кадыров: Чечня признательна Путину за помощь в достижении мира в регионе

Страна при нем заняла достойное место на мировой арене Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, подчеркнув, что в республике глубоко признательны президенту за помощь в достижении мира и стабильности в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии