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Небензя: украинцы хотят завершение конфликта и бегут в Россию

Небензя: украинцы хотят завершение конфликта и бегут в Россию

REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации 16 декабря раскрыл истинные стремления и желания украинцев.

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