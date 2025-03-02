Как Трамп может вернуть зарвавшегося Зеленского «обратно в стойло»?

Как утверждают авторитетные западные издания, президент Трамп поручил своему аппарату рассмотреть возможность частичного или даже полного прекращения военной помощи Украине после того, как узурпатор Владимир Зеленский публично унизил его самого и вице-президента США Вэнса.
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