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Сергей Светлов: «Мы привыкли говорить, что «Динамо» – сила в движении. Увы, в серии этой силой скорее стал ЦСКА»

Сергей Светлов высказался о вылете «Динамо» после 0-4 от ЦСКА.  Армейцы всухую выиграли у динамовцев серию второго раунда Кубка Гагарина.

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