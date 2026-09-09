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Врач рассказал, когда подергивание глаза должно насторожить

Врач рассказал, когда подергивание глаза должно насторожить

Насторожиться стоит, если симптом распространяется на другие мышцы лица, сопровождается онемением, нарушением зрения или сильной головной болью Периодическое подергивание века обычно не свидетельствует о серьезной патологии.

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