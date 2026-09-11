🎬 Даже при отмене санкций доля российского кино не вернётся к прежним 20-25% Сценарист, режиссёр и кинопродюсер Андрей Скрипцов описал гипотетический сценарий: если санкции будут сняты и голливудские ленты легально вернутся на российский рынок, доля отечественных фильмов снизится, но не настолько сильно, как можно ожидать.