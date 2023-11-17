Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро

Троицкая линия метро откроет новые маршруты для жителей юга Москвы и ТинАОМэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что станция «Тютчевская» будущей Троицкой линии метро готова более чем на 75%.
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