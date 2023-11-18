Позитивные картины Анжелы Джерих, на тему: За милых дам…

Анжела Джерих в своем творчестве уделила достаточно много своего внимания женским портретам, всегда ироничным, но безусловно добрым, ибо бессмысленно подозревать художницу в злом умысле, ведь она сама является женщиной, и однозначно хорошо знакома с женской натурой непосредственно и изнутри.
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