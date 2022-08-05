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От оптимизации к дефициту кадров. Профессия железнодорожника снова становится востребованной

От оптимизации к дефициту кадров. Профессия железнодорожника снова становится востребованной

Кто бы мог предположить, что за последние три года отношение к железнодорожным профессиям изменится в корне! Хотя РЖД и Газпром постоянно рубились в рейтингах за звание лучшего работодателя, «оптимизация» порождала массу конфликтных ситуаций.

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