От оптимизации к дефициту кадров. Профессия железнодорожника снова становится востребованной

Кто бы мог предположить, что за последние три года отношение к железнодорожным профессиям изменится в корне! Хотя РЖД и Газпром постоянно рубились в рейтингах за звание лучшего работодателя, «оптимизация» порождала массу конфликтных ситуаций.
Кто бы мог предположить, что за последние три года отношение к железнодорожным профессиям изменится в корне! Хотя РЖД и Газпром постоянно рубились в рейтингах за звание лучшего работодателя, «оптимизация» порождала массу конфликтных ситуаций.
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