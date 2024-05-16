«Нам придется послать туда солдат»: в Италии заговорили об отправке войск на Украину

Итальянские пользователи Сети откликнулись на статью авторитетной газеты La Repubblica о новом тактическом символе ВС РФ на харьковском направлении, а также общую ситуацию на украинских фронтах, которая складывается далеко не в пользу Киева.
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