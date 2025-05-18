В Grand Theft Auto 6 можно будет слушать музыку в любое время? В трейлере з...

В Grand Theft Auto 6 можно будет слушать музыку в любое время? В трейлере заметили наушники у ЛюсииПользователи продолжают изучать второй трейлер Grand Theft Auto 6 от компании Rockstar Games – игроки заметили интересную деталь, которая намекает на появление долгожданной функции.