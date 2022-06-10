Трутнев: «Необходимо расширять возможности БАМа, Транссиба и Севморпути»

В качестве экспертов в дискуссии приняли участие вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.