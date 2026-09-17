Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Шли тихо, но это не спасло": Спецназ угодил в ловушку. 500 штурмовиков испарились в "котле". Белоусов "умыл" датчан

"Шли тихо, но это не спасло": Спецназ угодил в ловушку. 500 штурмовиков испарились в "котле". Белоусов "умыл" датчан

 СВОдки с фронта Коллаж Новороссии Автор: Отдел информации Новороссии Ночной удар по украинской столице: содрогнулся не только Киев.

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