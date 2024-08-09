Дизайнер с российскими корнями представил потрясающий гиперкар Nilu Hypercar

В последнее время ощущается какой-то острый приступ усталости от стартапов суперкаров. Конечно, история автомобилестроения полна отчаянных предпринимателей, которые соревнуются друг с другом, чтобы создать самый экстремальный, потрясающий или революционный автомобиль из когда-либо задуманных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии