Дизайнер с российскими корнями представил потрясающий гиперкар Nilu Hypercar

В последнее время ощущается какой-то острый приступ усталости от стартапов суперкаров. Конечно, история автомобилестроения полна отчаянных предпринимателей, которые соревнуются друг с другом, чтобы создать самый экстремальный, потрясающий или революционный автомобиль из когда-либо задуманных.