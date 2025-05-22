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Царьград

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Неудачный спуск эсминца КНДР: Ким Чен Ын требует скорейшего восстановления

Неудачный спуск эсминца КНДР: Ким Чен Ын требует скорейшего восстановления

Эсминец КНДР неудачно спустился на воду, оставшись на боку, что вызвало недовольство Ким Чен Ына. Лидер приказал восстановить судно к июньскому пленуму партии.

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