Как будут решать проблемы с водой в селах, жители которых пожаловались Томенко

Из-за отсутствия централизованного водоснабжения сельчанам нечем поить скот и поливать огород Вопросы водоснабжения жителей сел Алтайского края – среди самых злободневных, которые обсуждали во время "прямой линии" с губернатором региона Виктором Томенко 23 ноября.
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