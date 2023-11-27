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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как будут решать проблемы с водой в селах, жители которых пожаловались Томенко

Как будут решать проблемы с водой в селах, жители которых пожаловались Томенко

Из-за отсутствия централизованного водоснабжения сельчанам нечем поить скот и поливать огород Вопросы водоснабжения жителей сел Алтайского края – среди самых злободневных, которые обсуждали во время "прямой линии" с губернатором региона Виктором Томенко 23 ноября.

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