СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    Лукашенко выступи...
  • Татьяна Бобылева
    Юсин всегда скептически относится как к нашим победам, так и ко всему хорошему, что происходит у нас в стране. А Шахн...На российском ТВ ...
  • Александр Николаевич
    С АЗЗЕЙБАРДЖАНОМ нужно разбираться - подбрюшье! А с БЕЛОРУСЬКОЙ - проще, взял ВВ автомат и разогнал их по углам, без ...Лукашенко выступи...

Герой?

Герой?

Вот мне свезло, так свезло: близость к Украине позволяет ловить ТВ соседнего государства. А что такое украинское ТВ? Перефразируя известную поговорку, скажу так: кто смотрит украинское ТВ, тот в цирке не смеется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Структура КГБ сама  участвовала в развале СССР, который НЕ &quot;распался&quot;, а был РАЗВАЛЕН. Предателями!!
Ответить
4 час.
лл
лина любимцева
Все верно... Подобное поклоняется подобному...
Ответить
4 час.
vitaly yanushkevich
Про такого же ,,героя&quot; -- хохол приехал домой и говорит соседям ,, я гадил на Красной площади днём&quot; о да ты герой! Как же тебя не поймали? ,,А я штаны не снимал&quot;
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх