Вот мне свезло, так свезло: близость к Украине позволяет ловить ТВ соседнего государства. А что такое украинское ТВ? Перефразируя известную поговорку, скажу так: кто смотрит украинское ТВ, тот в цирке не смеется.
Герой?
Комментарии
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лина любимцева
Структура КГБ сама участвовала в развале СССР, который НЕ "распался", а был РАЗВАЛЕН. Предателями!!
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4 час.
лл
лина любимцева
Все верно... Подобное поклоняется подобному...
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4 час.
vitaly yanushkevich
Про такого же ,,героя" -- хохол приехал домой и говорит соседям ,, я гадил на Красной площади днём" о да ты герой! Как же тебя не поймали? ,,А я штаны не снимал"
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2 час.
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