Структура КГБ сама участвовала в развале СССР, который НЕ "распался", а был РАЗВАЛЕН. Предателями!!

vitaly yanushkevich

Про такого же ,,героя" -- хохол приехал домой и говорит соседям ,, я гадил на Красной площади днём" о да ты герой! Как же тебя не поймали? ,,А я штаны не снимал"