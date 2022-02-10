Нэтан Чен о ситуации с Валиевой: «Я не самый компетентный человек в этом вопросе, здесь много факторов. Как бы то ни было, это есть»

Олимпийский чемпион Нэтан Чен и призеры Игр Юма Кагияма и Шома Уно на пресс-конференции после мужских соревнований в Пекине-2022 высказались о ситуации с возможной положительной допинг-пробой россиянки Камилы Валиевой.
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