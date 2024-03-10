Непогода с мокрым снегом и дождём задержится в Кузбассе до 11 марта

Второй день в Кузбассе обещают мокрый снег с дождём, на дорогах образуется гололедица.Метеорологи кемеровского гидрометцентра спрогнозировали дождливую погоду с мокрым снегом на территории Кузбасса как минимум до 11 марта на территории Кузбасса.