Медведев предложил сценарий для финала сериала «Слуга народа»

Зампред Совбеза Медведев предложил финал сериала «Слуга народа» с Зеленским Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил сценарий последнего эпизода сериала «Слуга народа», в котором снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии