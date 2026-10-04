Министр Украины просит ЕС выделить 1,1 млрд евро на транспортировку

Министр Украины Тарас Высоцкий предупредил о потере до 40% посевных площадей из-за блокады черноморских портов.
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