ИНТЕСНЫЕ НОВОСТИ

27 подписчиков

Свежие комментарии

  • Семенков Александр
    А Константинов к какой партии относится? Если к правящей, тогда его предложение понятно.14.07.22==Глава Г...
  • Людмила
    На родине гражданская война.От горя, крови города устали, кровавый клоун смотрит без печали,-за всё получено зелёными...12.07.22==Позорищ...
  • Сергей ницак
    сначала уничтожьте, а потом сравнивайте, балаболы08.07.22== «Хвати...

14.10.22==

14.10.22==

Киев: «Крым зачистит наш Отто Скорцени» Именно так в Генштабе ВСУ называют организатора теракта на Крымском мосту, шефа Главного управления разведки Кирилла Буданова Илья Сергеев Фото: Елена Якимова/ТАСС «Сегодня нет уже никаких сомнений, что теракт на Крымском мосту подготовлен и осуществлен спецслужбами Украины», — заявил на совещании в Симферополе председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх