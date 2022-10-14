14.10.22==

Киев: «Крым зачистит наш Отто Скорцени» Именно так в Генштабе ВСУ называют организатора теракта на Крымском мосту, шефа Главного управления разведки Кирилла Буданова Илья Сергеев Фото: Елена Якимова/ТАСС «Сегодня нет уже никаких сомнений, что теракт на Крымском мосту подготовлен и осуществлен спецслужбами Украины», — заявил на совещании в Симферополе председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.