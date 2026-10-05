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Что нужно знать о матче Россия – Нигерия: билеты, артисты, трансляция

Что нужно знать о матче Россия – Нигерия: билеты, артисты, трансляция

6 октября в столице Приволжья состоится товарищеский матч между сборными России и Нигерии (0+). Какие артисты выступят перед игрой и как добраться до стадиона – читайте в материале «ФедералПресс».

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