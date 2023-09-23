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Ротенберг о вратаре Плешкове: «Маттссон у СКА выбыл надолго, дай бог Артемию удачи. Я следил за ним, ездил на матчи МХЛ. У него горят глаза, это важно»

20-летний вратарь СКА впервые в Фонбет Чемпионате КХЛ сыграл на ноль, отразив 39 бросков.  – Артемий Плешков блестяще себя проявил в двух последних матчах.

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