Джамал Мюррэй забросил с отклонением через Лэндри Шэмета и прокричал: «Они не могут меня остановить»

Звездный разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй стал автором красивого момента в первом матче серии с «Финиксом» (125:107, 1-0).
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