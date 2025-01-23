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Царьград

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К Свердловской области движется гребень антициклона. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды

К Свердловской области движется гребень антициклона. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды

Погода ещё удивит уральцев своими капризамиНе успели жители Свердловской области вспомнить, какими бывают настоящие уральские зимы, как к региону приблизился очередной антициклон, который круто изменит погоду.

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Старый Фонарь
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