Астрономы Сазонов: ученые 400 раз за 10 лет зарегистрировали "рябь" Вселенной

За десятилетие работы международная группа исследователей в рамках проекта LIGO (Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория) зафиксировала порядка 400 масштабных космических явлений, спровоцировавших гравитационные колебания пространства-времени.
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