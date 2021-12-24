Путь к долголетию: 6 простых правил, чтобы дожить до 100 лет

Средняя продолжительность жизни в России составляет 70 лет. Однако для жителей «голубых зон», которые привыкли постоянно находиться в движении, не переедать, управлять стрессом и иметь близкие отношения с семьей, дожить до 100 лет не редкость.
Средняя продолжительность жизни в России составляет 70 лет. Однако для жителей «голубых зон», которые привыкли постоянно находиться в движении, не переедать, управлять стрессом и иметь близкие отношения с семьей, дожить до 100 лет не редкость.
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