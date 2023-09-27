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Осимхен прервал 4-матчевую безголевую серию в «Наполи», забив «Удинезе» на фоне скандала с клубным тиктоком. Форвард пожал руку Гарсии после матча

Осимхен прервал 4-матчевую безголевую серию в «Наполи», забив «Удинезе» на фоне скандала с клубным тиктоком. Форвард пожал руку Гарсии после матча

В матче 6-го тура Серии А против «Удинезе», завершившемся победой «Наполи» со счетом 4:1, Осимхен забил второй гол неаполитанцев на 39-й минуте после паса Маттео Политано.

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