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Невилл о 3:0 «Ман Сити» с «Ливерпулем»: «Вряд ли фанаты осознают, какое это позорное клеймо – вся страна будет считать что их обманывали. Мы не понимаем, что все это значит»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити» омрачает победу над « Ливерпулем ».

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