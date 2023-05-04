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Власти Днепропетровской области: повреждено промпредприятие в Никополе

Власти Днепропетровской области заявили, что промышленное предприятие в Никополе было повреждено этой ночью.

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