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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» на 2-й минуте пропустила от «Викинга» в матче ЛЧ. В прошлой игре «Аугсбург» забил мюнхенцам через 8 секунд после стартового свистка

«Викинг» открыл счет в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов (1:0, первый тайм).  Джанни Стенснесс отличился на 2-й минуте в составе норвежского клуба.

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