Петербургские полицейские спасли мужчину, пытавшегося прыгнуть с Литейного моста

Поводом для такого поступка послужили личные переживания Сотрудники отдельной роты (комендантской) по охране объектов ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвратили ЧП на Литейном мосту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии