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Русский Днепропетровск

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Forbes: Российская армия будет брать Покровск на трофейных Bradley

Константин Ольшанский 16 ноября 2024 г., 13:02   В бегстве из-под Селидово украинцы бросали даже новенькую американскую технику Трофейной натовской бронетехники у российской армии ныне так много, что она пополняет не только экспозицию на Поклонной горе и другие передвижные «зоопарки», но и возвращается в бой.

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