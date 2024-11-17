Forbes: Российская армия будет брать Покровск на трофейных Bradley

Константин Ольшанский 16 ноября 2024 г., 13:02 В бегстве из-под Селидово украинцы бросали даже новенькую американскую технику Трофейной натовской бронетехники у российской армии ныне так много, что она пополняет не только экспозицию на Поклонной горе и другие передвижные «зоопарки», но и возвращается в бой.