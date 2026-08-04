Спорт и заряд положительных эмоций: в Смоленске полицейские и общественник провели для подрастающего поколения «Зарядку со стражем порядка»

Сегодня в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники УМВД России по городу Смоленску и представитель Общественного совета при УМВД Игорь Пушкарев побывали в детском оздоровительном лагере «Салют», где провели спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню физкультурника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии