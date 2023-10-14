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Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    Рыбак на лодке удочку закинул, рыболовным крючком за трубу зацепился. Дёрнул удочку, труба за наживкой и крючком сдёр...Финский газопрово...
  • людмила ворончукова
    Гос.Дума пусть принимает законы, которые будут толковаться однозначно и  четко.Путин ясно высказ...
  • Валерий Николаевич
    Ясного высказывания не видно, имеет место, как всегда жевание...чего-тоПутин ясно высказ...

Финский газопровод повредило якорем судно. Расходимся

Финский газопровод повредило якорем судно. Расходимся

Если честно, как житель Санкт-Петербурга, города, находящегося в непосредственной близости от финской границы, в последние дни плохо спал.

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Комментарии
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Strannik Mr
Нет ребята, это Баширов и Петров проковыряли дырочку в бетоне. Взяли на вооружение пример мериканцев которые как -то просверлили корпус космической станции, когда захотели раньше спуститься  на Землю. Дурной пример заразительный.  Тут и к гадалке не ходи...
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5 час.
Natalia Ivanova
И что? Ну не получат фины наш газ - вообще давно надо было крантик закрутить.Фины нам гадят не переставая, а мы им газ из России поставляем. Миллер ты кто???
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5 час.
НП
Наталья Павлова
Рыбак на лодке удочку закинул, рыболовным крючком за трубу зацепился. Дёрнул удочку, труба за наживкой и крючком сдёрнулась, вот и получили &quot;землетрясение в один балл. При чем тут якорь? Трубу надо было нормальную прокладывать, качественную, чтобы не &quot;клевала&quot;  на удочку.
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25 мин.

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