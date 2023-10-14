Если честно, как житель Санкт-Петербурга, города, находящегося в непосредственной близости от финской границы, в последние дни плохо спал.
Финский газопровод повредило якорем судно. Расходимся
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Strannik Mr
Нет ребята, это Баширов и Петров проковыряли дырочку в бетоне. Взяли на вооружение пример мериканцев которые как -то просверлили корпус космической станции, когда захотели раньше спуститься на Землю. Дурной пример заразительный. Тут и к гадалке не ходи...
Ответить
5 час.
Natalia Ivanova
И что? Ну не получат фины наш газ - вообще давно надо было крантик закрутить.Фины нам гадят не переставая, а мы им газ из России поставляем. Миллер ты кто???
Ответить
5 час.
НП
Наталья Павлова
Рыбак на лодке удочку закинул, рыболовным крючком за трубу зацепился. Дёрнул удочку, труба за наживкой и крючком сдёрнулась, вот и получили "землетрясение в один балл. При чем тут якорь? Трубу надо было нормальную прокладывать, качественную, чтобы не "клевала" на удочку.
Ответить
25 мин.
Свежие комментарии