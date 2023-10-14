Финский газопровод повредило якорем судно. Расходимся

Strannik Mr Нет ребята, это Баширов и Петров проковыряли дырочку в бетоне. Взяли на вооружение пример мериканцев которые как -то просверлили корпус космической станции, когда захотели раньше спуститься на Землю. Дурной пример заразительный. Тут и к гадалке не ходи...

Natalia Ivanova И что? Ну не получат фины наш газ - вообще давно надо было крантик закрутить.Фины нам гадят не переставая, а мы им газ из России поставляем. Миллер ты кто???